Kurtalan Devlet Hastane'sinde mesai saatleri uzatıldı

Siirt'in Kurtalan İlçe Devlet Hastanesi'nde mesai saatlerinin uzatıldığı belirtildi.

Hasta sayısının artış gösterdiği Kurtalan Devlet Hastanesi'nde mesai saatlerinin uzatıldığı bildirildi. Hastane Başhekimi Sibğatullah Ali Orak yaptığı açıklamada, mesai dışı poliklinik çalışmalarının Haziran ayından itibaren başladığını dile getirdi. Mesai dışı poliklinik çalışma uygulamasının saat 17.00-20.00 arasında olacağını kaydeden Orak, "Gün içerisinde ilçe ve köylerden gelen hasta sayısının oldukça fazla olması ciddi bir hasta yoğunluğuna neden oluyor. Bu sebepten ötürü hem hasta yoğunluğu giderilmiş olacak hem de vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet vermiş olacağız. Bu uygulama ile gündüz hastaneye gidemeyen çalışanlar veya memurlar rahatça muayene olabilecek. Özverili bir şekilde çalışan doktor ve personele teşekkür ederiz" dedi.