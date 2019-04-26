"Kurtalan Ekspres gezginlerin yeni gözdesi olacak"

Siirt Valisi Ali Fuat Atik; Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, demir yolu ulaşımında Türkiye'nin en eski hatlarından olan Kurtalan Ekspresinin gezginlerin yeni adresi olacağını söyledi.

iirt Valisi Ali Fuat Atik, Kurtalan Tren Garında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Vali Ali Fuat Atik, TCDD'nin en uzun rotalarından Ankara-Kurtalan arasında 74 yıldır sefer yapan ekspresin, cazibesini artırmak için kolları sıvadıklarını söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin, Güneydoğu'nun bir birinden güzel tarihi ve doğal güzelliklerini trene entegre edilecek turlarıyla gezebilmeleri için inceleme yapan Vali Atik, "Kurtalan Ekspres gezgincilerin yeni gözdesi olacak. Kurtalan Ekspres Doğu Ekspresi'nin güzergahına göre daha avantajlıdır. Doğu Ekspresi'nde çok fazla farklı mekan görme imkanı olmuyor ama Kurtalan Ekspres Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman ve Siirt Kurtalan mekanlarını görme şansı veriyor" dedi.

Vali Atik'e incelemelerinde Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay eşlik etti.