Kurtalan Kaymakamı Aydın: "Köylülerimiz güldükçe biz mutlu oluyoruz"

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve beraberindekiler, köy ziyaretleri kapsamında Çalıdüzü, Yoldurağı ve Çakıllı köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Aydın'a köy ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz ve İlçe SYDV Müdürü Metin Yoğurtçuoğlu eşlik etti. Beraberindekiler ile birlikte Çalıdüzü, Yoldurağı ve Çakıllı köylerini ziyaret eden Kaymakam Aydın, köy muhtarlarından bilgi alarak vatandaşlarla da bir araya geldi. Ziyaretleri ile ilgili bilgi veren Kaymakam Aydın, kaymakamlık olarak köylerde planlaması yapılan hizmetlerin devam ettiğini söyledi. Kaymakam Aydın, "Köylerin ihtiyaç ve sorunları hakkında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Her hafta bir kaç köyümüzü mutlaka ziyaret ediyoruz. Köylümüzün derdi bizim derdimizdir. Köylümüzün derdi ve ihtiyaçları önceliğimizdir. Köylülerimiz güldükçe biz mutlu oluyoruz" dedi.

Köylüler de kendilerini ziyaret edip sorunlarını dinleyen Kaymakam Aydın ve beraberindekilere teşekkür etti.