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Kurtalan Kültürspor kayıpsız yoluna devam ediyor

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Kültürspor, ligde çıktığı 7 karşılaşmadan hepsini kazanarak puan kaybetmeyen tek takım oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Kültürspor, ligde çıktığı 7 karşılaşmadan hepsini kazanarak puan kaybetmeyen tek takım oldu.


2018-2019 Siirt 1. Amatör gruplarında tek puan kaybı yaşamayan takım Kurtalan Kültürspor oldu. Siirt 1. Amatör grubunun lideri Kurtalan Kültürspor ligin 7. haftasında deplasmanda konuk olduğu Pervarispor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kültürspor aldığı 3 puan ile yoluna kayıpsız devam ederken Siirt liglerinde puan kaybetmeyen tek takım olma unvanını kazandı. Oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyet ile ayrılan Kırmızı Beyazlı takım topladığı 21 puan ile ligin zirvesinde bulunuyor.

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