Kurtalan'a elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu

Siirt'in Kurtalan ilçe otogarına kurulan istasyon, elektrikli araç kullanan vatandaşların hizmetine sunuldu.

Türkiye'de sayıları artan elektrikli araçlara yönelik şarj çözümleri gittikçe çoğalıyor. İhtiyacı karşılamaya yönelik Siirt'in Kurtalan ilçesinde de elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruldu. Elektrikli araç şarj istasyonun Kurtalan'a kurulmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Oğuzhan Çam, istasyonun ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şarj istasyonu sayesinde elektrikli araç kullanan vatandaşların araçlarını doldurabileceğini belirten Çam, "Vatandaşlar ister kartla ister cihazın üstünde bulunan kare kod okuyucuyla ödeme yapabilirler. Bölgenin tamamından gelen elektrikli araç kullanıcıları ilçe otogarımıza gelip araçlarının elektrik dolumunu yapabilirler. Hayırlı ve uğurlu olsun. İleride bu istasyondan ilçemizde daha çok artacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.