İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtalan'da açık alanda sinema etkinliği

Siirt’in Kurtalan ilçesinde vatandaşlar ’Gezen Sinema’ etkinliği kapsamında açık havada film izledi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde vatandaşlar 'Gezen Sinema' etkinliği kapsamında açık havada film izledi.


Kurtalan Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesindeki tır garajında yapılan etkinliğe katılanlara belediye görevlilerince mısır dağıtıldı. Gezici sinema tırının bulundugˆu alanı ziyaret ederek go¨revlilerden bilgi alan Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Bas¸kan Vekili I·hsan Emre Aydın, sinema etkinligˆinde emegˆi gec¸enlere tes¸ekku¨rlerini ileterek sinema etkinligˆine gelenlere iyi seyirler diledi.


Filmi izleyen vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.