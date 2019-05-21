Kurtalan'da anaokulu öğrencilerine mahremiyet eğitimi verildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, anaokulu öğrencilerine yönelik mahremiyet eğitimi verildi.

Kurtalan'da Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (CATOM) görevli psikolojik danışman Pınar Bozkurt tarafından anaokulu öğrencilerine tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri, bedenlerinin kendilerine ait olduğu bilinci kazandırılması amacıyla mahremiyet eğitimi verildi. Eğitimde çocukların kendisinin ve diğer insanların özelinin ve özel alanının farkına varması, sosyal hayatın içinde kendi özel hayatını koruması, diğer insanların özeline saygı duyması, kendi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması konularında bilgi verildi.

Burada bir konuşma yapan Bozkurt, anaokulu öğrencilerine verilen seminerler vasıtasıyla çocuğun mahremiyet bilincinin oluşması ve cinsel istismara karşı kendini koruma yeteneğinin kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.

ÇATOM sorumlusu Şengül Yavuz ise bu tür eğitimleri sonuna kadar desteklediklerini ve daha çok kesime ulaşmayı amaçladıklarını kaydetti.