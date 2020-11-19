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Kurtalan'da çiftçilere 128 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı

Siirt Kurtalan ilçesinde GAP İdaresi, Kurtalan Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 103 dekarlık alanda kurulacak lavanta bahçesi için 7 kişiye 128 bin 740 lavanta fidesi dağıtıldı.


Kurtalan'da 7 üreticiye 128 bin 740 adet lavanta dağıtıldı. Lavanta fidesi dağıtım törenine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahfuz Demi ve çiftçiler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Aydın, Kurtalan'da çiftçinin ve yerli bitki üreticilerinin alternatif ürün çeşitliliğine yönelmesini amaçladıklarını söyledi. Kaymakam Aydın, "Kurtalan'ı fıstıkta olduğu gibi lavantada da üretime dayalı merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


Üreticilerden İbrahim Polat da fıstık üretiminin yanı sıra lavanta üretimine de başlayacağını belirterek, "Biz ilk defa üreteceğiz. Nasıl olacağına bakacağız. Yetkililer bize bilgi verdi. Ona göre tarlalara ekeceğiz. Desteklerinden dolayı Kaymakam Aydın'a teşekkür ederiz" dedi.


Konuşmaların ardından üreticilere lavanta fideleri dağıtıldı.

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