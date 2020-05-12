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Kurtalan'da et fiyatlarına sınıflama getirildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kırmızı et fiyatının 50 liranın üzerinde satılmaması kararlaştırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kırmızı et fiyatının 50 liranın üzerinde satılmaması kararlaştırıldı.


Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Karataş, kasap esnafları ile et fiyatları konusunda görüştüklerini söyledi. Karataş, "Kasap esnafıyla yaptığımız toplantıda etleri hijyen kurallarını gözeterek ve rayiç bedellerine uyarak satmalarını istiyoruz. Esnafların yerel yönetimlere katkıları olsun istiyoruz. Buna göre Kurtalan'da et fiyatının 50 liradan yukarı kesinlikle satılmayacağı garantisini aldık" dedi.

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