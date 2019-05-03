Kurtalan'da geleneksel yıl sonu sergisi açıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Fatıma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı eserler, 5. geleneksel yıl sonu sergisinde katılımcıların beğenisine sunuldu.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, Kurtalan Devlet Hastanesi Müdürü Mesut Sabaz, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Fatıma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ürünleri inceleyen katılımcılar, daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, güzel ve anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.