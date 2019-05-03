İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kurtalan'da geleneksel yıl sonu sergisi açıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Fatıma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı eserler, 5.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Fatıma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı eserler, 5. geleneksel yıl sonu sergisinde katılımcıların beğenisine sunuldu.


Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, Kurtalan Devlet Hastanesi Müdürü Mesut Sabaz, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Fatıma Zehra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ürünleri inceleyen katılımcılar, daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, güzel ve anlamlı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.