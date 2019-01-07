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Kurtalan'da hırsızlık

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir gecede 5 iş yerinde hırsızlık yaşandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir gecede 5 iş yerinde hırsızlık yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.


Kurtalan ilçesinde Sanat Sokağında bulunan bir hukuk bürosu, Cumhuriyet Mahallesi, Kıcıman Mahallesi ve Kapalı Spor Salonunda 5 ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız veya hırsızlar girdikleri iş yerlerinden kasalarda bulunan para, malzeme, bilgisayar ve spor salonundan spor malzemesi çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen esnafın olayı farketmesi üzerine polise haber verildi. Polis ekipleri hırsızlık olaylarının yaşandığı yerde inceleme yaptıktan sonra hırsız veya hırsızların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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