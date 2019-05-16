Kurtalan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ın da katılımı ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Kurtalan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından önceden belirlenen maddi durumu düşük ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı. Gıda yardımı dağıtımına katılan Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını evlerine kadar hızlı bir şekilde taşıdıklarını söyledi. Devletin görevinin ihtiyaç sahibi aileleri bulup sorunları çözmek olduğunu kaydeden Kaymakam Aydın, maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini ifade etti.