Kurtalan'da kadına karşı şiddete hayır toplantısı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığında kadına karşı şiddete hayır toplantısı düzenlendi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başkanlığında kadına karşı şiddete hayır toplantısı düzenlendi.
Aile ic¸i ve kadına yo¨nelik s¸iddetle topyekun mu¨cadele edilmesi, acil alınması gereken o¨nlemlerin kurumlar arası is¸birligˆi ve es¸gu¨du¨mle uygulanmasının sagˆlanması amacıyla Kaymakam Aydın başkanlığında kadına karşı şiddete hayır toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Aydın, son aylarda kadına kars¸ı şiddette ilc¸edeki olaylar hakkında bilgi alarak ilgili kamu kurum müdürlerinden kadına karşı şiddet olayların ortadan kaldırılmasına ilişkin tedbirlerin titizlikle takip edilmesini istedi.