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Kurtalan'da kan bağış kampanyasına yoğun ilgi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde vatandaşlar, Kızılay’ın kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde vatandaşlar, Kızılay'ın kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.


Kızılay tarafından Kurtalan ilçesinde bulunan Ahmede Hani Parkına kan bağış tırı yerleştirildi. Korona virüs sürecinde kan stoklarının düştüğünü duyuran yetkililer, vatandaşları kan vermeye davet etti. Korona virüs tedbirlerine uyan vatandaşlar, Kızılay tırına gelerek kan bağışında bulundu.


Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının aşırı düşüş yaşadığını dile getiren Kızılay Kurtalan Şube Başkanı Tacettin Lale, "Çok zor günlerden geçsek de biz toplum olarak yardımlaşarak bunun da üstesinden geleceğiz. Hepimiz bir gün hasta, hasta yakını olacağız. Hepimizin bu kana ihtiyacı olacak. Kurtalan'daki vatandaşlarımız da bu bilinçle hareket ederek bir kez daha duyarlılığını gösterdi" dedi.

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