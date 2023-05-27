Kurtalan'da KETEM açıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kanserde erken teşhis ile tarama gerçekleştirilecek Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmete açıldı.

Kanserin erken teşhisinin hayat kurtardığı merkezde, meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama hizmetleri verilmeye başlandı. Kurtalan Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan KETEM düzenlenen törenle açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, törende yaptığı konuşmada kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Bu güne kadar mobil araçla ilçelerde taramalar yaptıklarını belirten Dr. Ömür, “KETEM merkezlerinde yapılan taramalarla kadınlarda meme ve rahim ağzı ile erkek ve kadınlarda kalın bağırsak kanserleri erken evrede teşhis ediliyor. Bunun yanı sıra bu konularda verilen eğitimlerle vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Bu merkez sayesinde Kurtalanlı vatandaşlarımız çok daha rahat bir şekilde bu hizmetten yararlanacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından merkezde verilecek hizmetler hakkında bilgi verildi ve cihazlar incelendi. Merkezde, bir doktor, bir röntgen teknisyeni ve hemşireler görev yapacak.

Açılış törenine Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Öz, Kurtalan Kaymakamının eşi Merve Taştan Tekin, Kurtalan İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Fatma Bozdağ, Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Vehbi Yağız, KETEM Sorumlusu Dr. Gülistan Çakır Yemenici ile sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.