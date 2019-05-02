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Kurtalan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen muhtar üye seçimi, köy muhtarlarının katılımıyla Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında yapıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen muhtar üye seçimi, köy muhtarlarının katılımıyla Kaymakam İhsan Emre Aydın başkanlığında yapıldı.


Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda gündem gereği, meclis başkanlık divan oluşturulması, birlik üye encümen üyelerinin seçilmesi ve plan bütçe komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Oylama sonucunda İl Genel Meclis üyelerinden Faysal Ceylan 54 köyün 50'sinin oyunu aldı. Cahit Sevgili ve Üçpınar köyü muhtarı Abdurrahman İlhan ile Bölük Tepe köyü muhtarı Şameddin Toksoy 2019-2020 dönemi birlik encümen üyeliğine seçildi.

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