İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtalan'da minik çocuklar tiyatro ile buluştu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, anasınıfı ve 1.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik 'Çin Min Dede' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


Kurtalan Kaymakamlığı'nın da destek verdiği faaliyet kapsamında minik öğrenciler 'Çin Min Dede' adlı oyunu izleyerek, tiyatro keyfi yaşadı. Hayatlarında ilk kez tiyatro salonunda bir oyun izleyen Kurtalanlı minik yürekler unutulmaz anlar yaşadı.


Kurtalan Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki gösteriyi 300 civarı minik öğrenci izledi. İlk kez tiyatro gösterisini izlemeye gelen öğrencilerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.


Etkinlik sonunda öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.