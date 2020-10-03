İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtalan'da okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı

Korona virüs salgını etkisi altında kademeli olarak yu¨z yu¨ze egˆitime bas¸layan Siirt’in Kurtalan ilçesindeki okullara el dezenfektan standı ve dijital go¨stergeli ates¸ ölc¸er dagˆıtıldı.

Korona virüs salgını etkisi altında kademeli olarak yu¨z yu¨ze egˆitime bas¸layan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki okullara el dezenfektan standı ve dijital go¨stergeli ates¸ ölc¸er dagˆıtıldı.


Okulların kademeli olarak yu¨z yu¨ze egˆitime bas¸laması ile c¸ocukların sagˆlıklı bir ortamda egˆitim almalarının sagˆlanması ic¸in kaymakamlık ve Kurtalan Belediye Bas¸kanlıgˆı yapılan c¸alıs¸ma ile ilçedeki 40 okula el dezenfektan standı ve dijital go¨stergeli ates¸ o¨lc¸er dagˆıtımı yaptı. Kaymakam ve Belediye Bas¸kan Vekili I·hsan Emre Aydın, “Covid-19 salgını dolayısı ile yu¨z yu¨ze egˆitime uzak kalan ve uzun bir aradan sonra tekrar okullarına do¨nen o¨gˆrencilerimizin sagˆlıklı bir s¸ekilde egˆitimlerine devam etmeleri ic¸in ilc¸emizdeki okullarımıza el dezenfektan standı ve dijital go¨stergeli ates¸ o¨lc¸er dagˆıtımında bulunduk. Gerek yu¨z yu¨ze, gerekse uzaktan egˆitim ile su¨recin en verimli s¸ekilde gerc¸ekles¸mesi adına gerekli tu¨m c¸alıs¸malarımız devam etmektedir. Covid-19 salgını etkisi altında bas¸layan 2020-2021 egˆitim o¨gˆretim yılının sagˆlık ic¸inde gec¸mesini temenni ediyor, o¨gˆrencilerimize bas¸arılar, o¨gˆretmenlerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.