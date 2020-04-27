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Kurtalan'da Ramazan nedeni ile çiğ köfte satışları arttı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Ramazan ayı dolayısı ile çiğ köfte satışında artış yaşandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Ramazan ayı dolayısı ile çiğ köfte satışında artış yaşandı.


Kurtalan'da Ramazan ayıyla birlikte sokaklarda kurulan tezgahlarında satışa sunulan çiğ köfte vatandaşlardan rağbet görüyor. Çarşı merkezinde yıllardır Ramazan ayında çiğ köfte satışı yapan Ferhat Usta, Ramazan ayında çiğ köfteye ilginin arttığını söyledi. Usta, "Ramazan her zaman olduğu gibi bu yıl da bütün bereketiyle birlikte geldi. Çiğ köfte satışlarımız Ramazanla birlikte ikiye katlandı diyebiliriz. Vatandaşlar çiğ köfteyi özellikle iftar saatine doğru almaya geliyorlar. Çiğ köfte iftar sofralarına farklı bir lezzet katıyor. Kimi vatandaşlar doyumluk kimileri de tadımlık alıyor. Her yıl satışlarım daha çok artıyor" dedi.


Vatandaşlar da Ramazan ayında tadımlık da olsa sofralarında çiğ köfte bulundurduklarını söyledi.

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