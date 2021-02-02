Kurtalan'da Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın daha yeşil, daha temiz bir dünya için böyle bir projeyi desteklediklerini söyledi. Kaymakam Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆımızca 81 ilde bas¸latılan Sıfır Atık Projesini ilçemizde de hayata geçirdik. Kagˆıt, plastik, cam ve metal olmak u¨zere do¨rt bo¨lu¨mden olus¸an geri do¨nu¨s¸u¨m kutuları kamu kurum ve kurulus¸larımızdaki yerini alıyor. Ayrıştırma kutularını kamu kurumlarımıza ve okullarımıza yerleştirdik. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.