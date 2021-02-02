İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtalan'da Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi uygulanmaya başlandı.


Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın daha yeşil, daha temiz bir dünya için böyle bir projeyi desteklediklerini söyledi. Kaymakam Aydın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆımızca 81 ilde bas¸latılan Sıfır Atık Projesini ilçemizde de hayata geçirdik. Kagˆıt, plastik, cam ve metal olmak u¨zere do¨rt bo¨lu¨mden olus¸an geri do¨nu¨s¸u¨m kutuları kamu kurum ve kurulus¸larımızdaki yerini alıyor. Ayrıştırma kutularını kamu kurumlarımıza ve okullarımıza yerleştirdik. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.