Kurtalan'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde uyuşturucu ile mücadele ve okullar çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı solonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam İhsan Emre Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Sürücü ve ilgili personellerin katıldı. Toplantıda uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta ele alınarak yapılması planlanan konular masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Aydın, uyuşturucu ile mücadele sadece kolluk kuvvetleri ile yapılacak bir mücadele olmadığına vurgu yaparak tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra toplumun da bu konu üzerinde hassasiyet ile durması gerektiğini belirtti. Bundan sonraki süreçte herkesin daha fazla gayret göstererek, uyuşturucu ile mücadelede daha fazla yol alınması gerektiğini ifade eden Kaymakam Aydın, bu kapsamda kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantı görüş alışverişlerinin ardından sona erdi.