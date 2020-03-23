İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurtalan'da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Siirt’in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Kurtalan Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı. İl merkezi ve ilçelerde ikamet eden ve korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ziyaret edilerek, ihtiyaçları karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.