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Kurtalan'da velilere Kur'an-ı Kerim seti hediye edildi

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu’ndaki öğrencilerin velilerine, ’Hediyem Kur’an-ı Kerim olsun’ etkinliği kapsamında Kur’an-ı Kerim seti hediye edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'ndaki öğrencilerin velilerine, 'Hediyem Kur'an-ı Kerim olsun' etkinliği kapsamında Kur'an-ı Kerim seti hediye edildi.


Atatürk İlkokulu Müdürü Ahmet Kılıç, Okul Aile Birliği Başkanı Halil Bingöl ve velilerin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim setleri dağıtıldı.


Atatürk İlkokulu Müdürü Ahmet Kılıç ve Okul Aile Birliği Başkanı Halil Bingöl etkinlik kapsamında kendilerine ulaştırılan Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in (sav) hayatı, temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim mealinden oluşan kitap setini, velilere hediye ettiklerini söyledi.


Velilerden Ali Cengiz Aksüt ise, böyle güzel bir ayda maneviyat yüklü ortamda okul idarecilerinin yapmış olduğu bu güzel etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

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