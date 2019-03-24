Kurtalanlı gençlerden kafede kitap okuma etkinliği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir grup öğrenci, bir kafede kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen gençler, ilçe merkezindeki kafede kitap okuma etkinliği düzenledi. Bu konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Eyüp Minaz, "Kurtalanlı vatandaşlara kitap okumayı sevdirmek için bu etkinliği yaptık. Böyle mekanlarda, açık havada arkadaşları kitap okumaya yönlendirerek hem öz güven aşılamak hem de kişileri daha bilinçli bireyler haline getirmek için girişimde bulunduk. Amacımız, Kurtalan'daki vatandaşlarımızı kitaba teşvik etmek. Böyle bir çalışma ile ilçemiz de kitabı sevdirmeyi amaçladık" dedi.