Kuzular anneleriyle buluştu, ortaya renkli görüntüler çıktı

Siirt'te kuzularla annelerinin buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte birçok yerde olduğu gibi Siirt'te de kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Siirt Yeni Eruh karayolunda konaklayan ve hayvancılıkla uğraşan aileler, kuzuların anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.