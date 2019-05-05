Lider çocuk tarım kampı öğrencileri Vali Atik'i ziyaret etti

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen lider çocuk tarım kampına katılan öğrenciler, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ile birlikte Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

Kampla ilgili olarak Vali Atik'e bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, bu yılki temanın 'Sıfır Atık' olduğunu ifade ederek, ilkokul öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak amacıyla lider çocuk kampını düzenlediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Atik, Sıfır Atık Projesinin önemine vurgu yaparak, herkesin çevre ve doğaya karşı duyarlı olması gerektiğini belitti.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Atik, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.