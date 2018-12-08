LPG tankına zulalı 15 kilogram eroin ele geçirildi

Siirt'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir aracın LPG tankında 15 kilo 240 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Narkotik Suçlarının Önlenmesine” yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 Aralık'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada LPG tankının içerisinde zulalanmış vaziyette 29 paket halinde 15 kilo 240 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.