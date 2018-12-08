İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LPG tankına zulalı 15 kilogram eroin ele geçirildi

Siirt’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir aracın LPG tankında 15 kilo 240 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir aracın LPG tankında 15 kilo 240 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Narkotik Suçlarının Önlenmesine” yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 Aralık'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada LPG tankının içerisinde zulalanmış vaziyette 29 paket halinde 15 kilo 240 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.