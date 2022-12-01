Masa tenisi oynayan kedi hayran bıraktı

Siirt Gençlik Merkezi'nin ilgi odağı olan 'Gönüllü Pati' adı verilen kedi, tenis tutkunlarına rakip oldu.

Siirt Gençlik Merkezi'nde sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan gençler, serbest zamanlarda masa tenisi oynuyor. Alıştığı gençlik merkezinden ayrılmayan 'Gönüllü Pati' adı verilen kedi de masa tenisi oynayan gençlerin yanından ayrılmıyor, top sesi duyduğu an hemen masaya çıkıyor ve oyuna eşlik ediyor.

Merkezde gençlik lideri olan Emel Elçi, kedinin neşe kaynakları haline geldiğini söyledi. Elçi, “Arkamda sevimli patimiz duruyor. Kendisi masa tenisi oynamayı çok sever. Buraya kendisi geldi, başka bir yerden getirilmedi. Sadece bizim ilgi odağımız değil, aynı zamanda gelen misafirlerin, genç gönüllülerimiz ve gelen diğer vatandaşlarımızın da ilgi odağı olmaya başladı. Beslenmesini biz ekip olarak sağlıyoruz, burada çok güzel vakit geçiriyor. Aynı zamanda gelen misafirlerimizle de çok vakit geçiriyor. Masa tenisini çok seviyor, özellikle topu gördüğü gibi hemen masaya doğru gidiyor. Onlarla oynuyor, arkadaşlar da hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar. Bizler hayvan dostu olarak hayvanlarımızı koruyoruz ve bir patimizin olması gurur verici” dedi.

Sokak hayvanlarını sevdiklerini ve sahiplendiklerini belirten öğrencilerden Yusuf Özbilici, boş zamanlarında masa tenisi oynamak için değil de sevimli kediyi görmeye geldiğini kaydetti. Özbilici, “Buraya masa tenisi oynamaya geliyoruz, geldiğimiz anda bu sevimli patimizi görüyoruz. Top sesini duyunca direkt masaya zıplıyor, sevimli bir can dostumuz. Burada masa tenisinde, langırt oynadığımız zaman eşlik ediyor bize, çok sevimli. Görünce hayran bırakıyor kendini” diye konuştu.