Mehmet Akif Ersoy'un tiyatro oyunu duygulandırdı

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82'nci yılı münasebetiyle "Akif ve Asım" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

'Vatan Şairi' ve 'Milli Şair' olarak anılan Mehmet Akif Ersoy'u ve onun ideal neslinin kahramanı 'Asımı' ele alan tiyatro oyunu Bahçeşehir Konferans Salonunda 2 seans şeklinde sahne alarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Oyunun sonunda sahnede güzel bir performans sergileyen, Mehmet Akif Ersoy'u bilinmeyen yönleri ile canlandıran oyuncuları yürekten kutlayan Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, “Şimdiye kadar izlediğim, Mehmet Akif Ersoy'u en iyi şekilde sahneye taşıyan bir tiyatro oldu. Emek sarf eden arkadaşlarımıza buraya geldikleri için bu duyguları içtenlikle bizlere sergiledikleri için kutluyorum. Değerli gençler milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, bizim için umut demek. Ne zaman ümitsizliğe düşseniz aklınıza Akif gelsin. Katılım gösteren, emek eden herkese tekrardan teşekkür ediyor Asımın gençliğine başarılar diliyorum” dedi.