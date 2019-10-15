Mehmetçiğin dikkati olası faciayı önledi

Siirt'in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yola döşenmiş el yapımı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. El yapımı patlayıcı, alınan tedbir sonrası imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Doğanköy- Sarıyaprak köyü arasında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait yola döşenmiş el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Pervari ilçesi Doğanköy-Sarıyaprak köyü arasındaki bölgede bulunan yola bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcı tuzaklama girişimi, görevli personelin dikkati ve alınan operasyonel tedbirler sayesinde fark edilerek engellenmiştir. Söz konusu bölgede Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan detaylı aramada 25 kilogram ana imla hakkı olarak kullanılan tahminen mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, 2 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 7 buçuk metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye, 10 metre 0,75 milimetrelik kablo, 10 gram yemleme olarak kullanıldığı değerlendirilen plastik patlayıcı, bir adet pil bloğu ele geçirilmiştir. İlgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile delil niteliği olmayan malzemeler kontrollü bir şekilde imha edilmiştir” denildi.