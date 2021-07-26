Metruk binadaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Ilgar buldu

Ekiplerce, yapılan çalışmada Cumhuriyet Caddesi ile Sakıp Beyko Caddesi kesişiminde bulunan metruk binada E.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sakladığı bilgisi alındı. Operasyona katılan Ilgar isimli narkotik madde arama köpeği ile yapılan kontrollerde metruk binada 4 fişek toz esrar maddesi ve 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

E.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.