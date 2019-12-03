İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüsün üstünde tehlikeli yolculuk

Siirt’te bir grup gencin minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Siirt'te bir grup gencin minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.


Siirt Eruh karayolunda seyir halinde olan bir minibüsün akıllara durgunluk veren yolcu taşıma sistemi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Minibüsün üzerinde bulunan port bagaja oturarak seyahat eden gençler yürekleri ağızlara getirdi. Minibüs şoförünün ve yolcuların duyarsız davranışı, diğer sürücülerin de tepkisine yol açtı. Gençlerin minibüs üzerindeki yolculuğu başka bir sürücü tarafından an be an kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.