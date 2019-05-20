Minik çocuklar temiz çevre için çöp topladı

SİİRT (İHA) – Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir grup çocuk, çevredeki çöpleri toplayarak örnek bir davranışa imza attı.

Kurtalan'da bir grup öğrenci, örnek bir davranışa imza attı. Öğrenciler bu kapsamda ellerine aldıkları poşetlerle çöp topladı. Çocukların mahalleyi temizlediğini gören vatandaşlar da ellerine aldıkları poşetlerle çöp toplayarak çocuklara destek verdi.

Çöpleri toplayan çocuklar kendilerini temizlik konusunda teşvik eden öğretmenlerine teşekkür etti.