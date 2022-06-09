Minik çocuklar üniversitede deneyim kazandı

Çocukların araştırma duygusunu geliştirmek amacıyla, bitkilerden koku üretiminde kullanılan uçucu yağ elde edilmesi, klonal bitki üretimi, lisans eğitim süreçleri ve kapalı ortamda yapay ışık altında bitkisel üretim konularında minik çocuklara küçük de olsa bilinç kazandırılması amaçlandı. Etkinlikte, kokuların nasıl elde edildiğini, nerelerde kullanıldığını kapalı ortamda nasıl bitki yetiştirildiği ve klonal bitki üretimi gibi bilgiler minik çocuklarla paylaşıldı. Çocuklara kısa bilgiler vererek çocukların bilime ve bitkisel üretime ilgisi çekildi.