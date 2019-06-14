Minik çocukların ilk karne heyecanı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde eğitim veren Atatürk İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, ilk defa karne karne heyecanı yaşadı.

Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda ilk defa karne alan öğrencilerin mutluluğuna veliler de ortak oldu. İlk karnelerini almak için okula giden Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine sınıf öğretmenleri Mehmet Ekinci tarafından karneleri verildi. Sınıfta düzenlenen törene katılan veliler öğrencilerin heyecanına ortak olurken, sınıf öğretmeni Mehmet Ekinci listeye göre çağırdığı her öğrencisine karnesini verdi. Atatürk İlkokulu Müdürü Ahmet Kılıç, çocukların yaz tatilini iyi değerlendirip bol bol kitap okumalarını istedi.

Karnelerini alan çocuklar ise velileriyle birlikte evlerine döndü.