Minik öğrenciler kanserojen madde içeren plastik araç gereçler yerine ahşap malzemelerle oyun oynuyor

Siirt'in Pervari ilçe merkezinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulunda minik öğrencilerin kanserojen madde içeren plastik oyuncaklardan uzak kalmalarını sağlamak için çocukların oyun oynayabileceği araç gereçler ahşaptan yapıldı. Ahşaptan yapılan oyuncaklar minik öğrencilerin ilgisini çekti.

Okulda kurulan ahşap atölyesi sayesinde çocukların kanserojen madde içeren oyuncaklar yerine ahşap oyuncaklarla vakit geçirmelerinin daha sağlıklı büyümelerinde etkin bir rol oynadığını belirten sınıf öğretmeni Gülbahar Sarıyar, ahşap oyuncakların tüm okullarda yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Okulda kurulan atölye sayesinde çocuklar için zeka oyunları, el becerileri geliştirme ve buna benzer bir çok oyuncağın ahşaptan yapılmasının çocuklar için sağlıklı olduğunu dile getiren sınıf öğretmeni Sarıyar, "Plastikten, kimyasal maddelerden uzak oyuncaklarla oynasınlar çocuklarımız, tamamen doğal malzemelerle yapıldı. Bütün oyuncaklarımızın ahşap olması için uğraştık. Çocuklarımız ahşap oyuncaklarla, malzemelerle oynasınlar diye böyle bir sınıf düzenledik” dedi.