Minik öğrencilerden büyük duyarlılık

Siirt'te anasınıfı öğrencileri, bedensel engelli kıza tekerlekli sandalye alabilmek için 100 bin adet mavi kapak topladı.

Siirt Vilayetler Anaokulunda okuyan minik öğrenciler, bedensel engelli Dilan Damar'a (11) tekerlekli sandalye alabilmek için 100 bin adet mavi kapak topladı. Sınıf öğretmeni Hişfe Özkan, sosyal medyadan tekerlekli sandalye ihtiyacını olduğunu gördüğünü ve duyarsız kalmak istemediğini belirterek, bunu öğrencileri ve velileriyle paylaştığını ifade etti. Amaçlarının çocuklarla beraber mavi kapakları toplayıp ihtiyacı olan birine destekte bulunmak olduğunu anlatan Özkan, “Velilerimiz ve bu minik kalplerin farkındalık kazandırması bizi çok mutlu ve onure etti. Dileğim şudur, bu küçük çocuklar bunları toplayabiliyorsa ve kısa sürede bu kadar fazla duyarlılık gösterilmişse eminim birçok yetişkin insanların da bunu yapması güzel olacaktır. Bunlara vesile olursak ne mutlu bize” dedi.

“Bizi mutlu etti”

Engelli bir kardeşleri için sosyal medyadan çağrıda bulunduklarını söyleyen Barış Köprüsü Derneği Başkanı Barış Amcalar, paylaştıkları çağrıya karşılık veren Vilayetler Anaokulu Müdürü Orhan Danış ve öğretmen Hişfe Özkan'a teşekkür etti. Amcalar, “Vilayetler Anaokulunun bizlere yapmış olduğu sürpriz için buradayız. Minik öğrencilerimiz daha önce sosyal medya üzerinden yapmış olduğumuz paylaşımı görmüşler onun için mavi kapak toplama duyarlılığını göstermişler. Okul müdürü ve öğretmenlerine bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Çocukların küçük yaşta böyle aşılanması bizleri inanılmaz mutlu etti. Biz de bu mavi kapaklarla daha önce paylaşmış olduğumuz Dilan kızımız için bir tane tekerlekli sandalye getireceğiz. Onun mutluluğunu bu minik çocukların sağlamış olması bizleri ayrıca mutlu etti. Dilerim ki bu küçük çocuklarımızın yapmış olduğu duyarlılık büyüklerine de örnek olur. Özellikle şöyle düşünmemiz gerekiyor normal sıradan bir kapak ama bizler için bir hayat olabiliyor. Bu slogan adı altında herkesin mavi kapaklara ve özellikle engellilere biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Hasan Yıldırım adlı öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte Dilan için kapak topladıkları anlatarak, bunun için çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Minik kalplerde büyük bir duyarlılık var"

Engelli kardeşi için mavi kapak toplayan minik öğrencilerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren abla Mizgin Damar ise, “Bu minik kalplerde büyük bir duyarlılık var. Bu duyarlılığı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Minik öğrenciler kardeşim için mavi kapak toplayıp bir tekerlekli sandalye kazandırdılar. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.