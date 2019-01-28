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Minik öğrencilerin karne heyecanı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bulunan ve GAP idaresi tarafından açılan 3-6 yaş grubu minikler anaokulu öğrencileri düzenlenen bir törenle karnelerini aldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan ve GAP idaresi tarafından açılan 3-6 yaş grubu minikler anaokulu öğrencileri düzenlenen bir törenle karnelerini aldı.


Kurtalan ilçesinde GAP idaresi tarafından açılan Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) düzenlenen programda karneleri İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın verdi. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi ilk yarısını tamamlayarak karnelerini alan minikler sevinçlerini gizleyemedi. Miniklere karnelerini dağıtan Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, hem miniklerin hem de ailelerinin sevinçlerine ortak oldu.


Minikleri ilk karne heyecanında yalnız bırakmayan Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, kaymakamlık olarak eğitime tam destek verdiklerini belirtti. Okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye ve liseden üniversiteye tüm öğrencilere yardımcı olduklarını ifade eden Kaymakam Aydın, “Minik öğrencileri yetiştiren öğretmenlerimizi ve aileleri tebrik ediyoruz" dedi.


Program hakkında açıklamada bulunan ÇATOM sorumlusu Şengül Yavuz ise "Kıymetli öğretmen kadromuzla geleceğimiz olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.


Karne dağıtım töreni, Kaymakam Aydın'ın miniklere karne ve çeşitli hediye takdimiyle sona erdi.

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