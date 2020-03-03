Mobil trafik eğitim tırı Siirt'te minik öğrencilerle buluştu

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı Siirt'te geldi.

Siirt Mehmetçik İlkokulunda konuşlandırılan mobil trafik eğitim tırı, öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermeye başladı. Mobil trafik eğitim tırında minik öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verdiklerini belirten Siirt Trafik Şube Müdürü Evren Taşdemir, uygulamanın öğrencileri için oldukça yararlı olduğunu söyledi. Taşdemir, "İçişleri Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu protokol gereği mobil eğitim tırımız bugün Siirt'imize ulaşmış durumdadır şuanda. Buradaki amacımız ilkokul öğrencilerimize trafik bilincini aşılamak trafiği sevdirmek trafik kurallarını öğretmektir. Öncelikle trafik bilincini oluşturabilmek için öğrencilerimizi tırın içine davet ediyoruz. İçerideki görsel materyaller ve video aracılığıyla bir sunum gerçekleştiriyoruz daha sonra da hazırlamış olduğumuz sahada pratik eğitimimizi veriyoruz” dedi.

Büyüyünce iyi bir sürücü olacağını belirten Dilbin Konuk adlı minik öğrenci eğitimlerin zevkli geçtiğini söyledi. Konuk, "Bizim bu kuralları küçükken öğrenmemiz çok iyi. Büyüyünce iyi bir sürücü olabileceğiz. Çünkü araba sürmek güzel bir şey. Polis amcalarım eğitim veriyor" diye konuştu.

Şevval Aydın adlı öğrenci ise, "Araba sürmek çok güzel. En güzeli de polis amcalarla sürmek çok güzel" şeklinde konuştu.

Mobil trafik eğitim tırının gün boyu öğrencilere eğitim vereceği öğrenildi.