Emniyet Genel Müdürlüğü 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Siirt'te öğrencilerle buluştu.

İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' öğrencilerle buluştu. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim programına başladı. Mobil Trafik Eğitim Tırındaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda da polis eşliğinde akülü araç kullandı. Programa katılan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi vermek üzere Siirt'te gelen mobil trafik eğitim tırını ziyaret ederek, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle beraber mobil trafik eğitim tırında verilen eğitime katıldı.

Öğrencilerin mobil trafik eğitim tırı ile bilgilendirildiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, alınan eğitimlerle öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığın artırıldığına dikkat çekti.