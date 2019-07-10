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Motosiklet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Siirt’te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu Botan çayı yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Siirt'te seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu Botan çayı yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Eruh ilçesinden Siirt gelen Ercan Erbek (22) yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte Reşit Erbek (56) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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