İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuğun vücudunda kırıklar oluştu

Siirt’in Eruh ilçe merkezinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçe merkezinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Eruh kent merkezinde motosiklet sürücüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yavuz Selim Ç. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Vücudunda kırıklar olan çocuğun ameliyata alınacağı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.