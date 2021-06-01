İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Musa Orhan davası 16 Eylül'e ertelendi

Siirt’te 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’ın davası ertelendi.

Siirt'te 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın davası ertelendi.


Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Musa Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Maktul İpek Er'in annesi ve babası ile avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık Orhan, susma hakkını kullanacağını belirterek, savunma yapmadı.


Mahkeme heyeti, maktulün avukatlarının Orhan'ın tutuklu yargılanmasına yönelik talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.