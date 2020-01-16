İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti

Siirt’te okullar arası yüzme şampiyonasında bayılan öğrenciye Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etti.

Siirt'te okullar arası yüzme şampiyonasında bayılan öğrenciye Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etti.


Okullar arası yüzme şampiyonasında tansiyonu düşen Esma E., (15) adlı sporcu bayıldı. Olayı gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etmek için yardıma koştu. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda okullar arası yüzme şampiyonası gerçekleşti. Müsabakalar sırasında Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Esma E. tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Olayı gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, sağlık görevlileriyle birlikte gence ilk müdahaleyi yaptı. Lise öğrencisi Esma E.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Sporcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.