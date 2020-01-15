İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban kedisi kapana takıldı

Siirt’in Tillo ilçesinde Limak Barajı şantiyesinde trafoya giren hayvanların telef olması üzerine kurulan kapana, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban kedisi takıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde Limak Barajı şantiyesinde trafoya giren hayvanların telef olması üzerine kurulan kapana, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban kedisi takıldı.


Önceki gece baraj şantiyesinde trafo önüne kurulan kapana giren kedi ihbarı üzerine Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemede kedinin yaban kedisi olduğu anlaşıldı. Yaban kedisi, kapandan alınarak tekrar doğaya bırakıldı.


Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, kendilerine teslim edilen nesli tükenmekte olan yaban kedisini gerekli sağlık kontrolü sonrası sağlıklı bir şekilde doğaya saldıklarını dile getirdi. Nesli tükenmekte olan yaban kedisine zarar vermemeleri konusunda avcıları uyaran Amcalar, "Yaban kedisi dediğimiz kedi türlerden bir hayvan türümüz. Bu bölgede çok nadir görünen yaban kedisi nesli tükenmekte olan bir hayvan türümüz. Onu normal kediden ayırt edebilecek özellikler kulaklarının biraz daha değişik, tüyünün çok fazla, kuyruğunun daha uzun, kediden biraz daha kilolu ve iki katı olması. Genelde yaban kedileri benekli olmayıp çizgili olduğu için bunu bu şekilde ayırt edebiliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.