Nüfus memurları engelli ve yaşlı vatandaşların ayağına gidiyor

Siirt'te nüfus müdürlüğüne gelip yeni kimlik kartı çıkaramayan engelli ve yaşlı vatandaşların yeni kimliklerine kavuşmaları için oturdukları evlerine giden görevli gezici terminal memurları tarafından işlemleri yapılıyor.

Siirt'te başlayan gezici kayıt terminali uygulaması ile engelli ve ileri derecede yaşlı ya da yürümesinde sakınca olup nüfus müdürlüğüne gelemeyen vatandaşların hanelerine; bilgisayar, yazıcı ve biyometrik veri okuyucuyu içeren donanımla gidip yeni kimlik kartı için başvurularını aldıklarını belirten Siirt İl Nüfus Vatandaşlık Müdürü Akın Kul, başvurusu alınan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının Ankara'da nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünce basılıp, PTT aracılığıyla 2 ile 5 gün içerisinde hanelerine teslim edildiğini belirtti. Kul, “Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yenileme projesi çerçevesinde vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularını almaya başladık. Bakanlığımızın Türkiye çapında tüm ilçelerimize teslim etmiş olduğu gezici kayıt terminallerimiz vasıtasıyla engelli yaşlı ve seyahat edemeyecek derecede mağdur vatandaşlarımıza müracaatlarını alarak bizzat ikametlerinde kendilerinin biyometrik verilerini kimlik bilgilerini alarak başvurularını alıyoruz. Bakanlığa gönderiyoruz daha sonra yapılan basım aşaması kişileştirme aşamasının ardından PTT aracığıyla vatandaşlarımıza bizzat kendi konutunda teslim ediyoruz “dedi.