Obruğa düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Siirt'te merkeze bağlı Zorkaya köyünde 5 metrelik obruğa düşen inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, iki önce Siirt merkeze bağlı Zorkaya köyünde kimliği belirlenemeyen çiftçi akşam saatlerinde baraj gölüne ineğini sulamak amacıyla götürdüğü sırada ineği ile 5 metre derinliğindeki obruğa düştü. Olayın öğrenilmesi ile ayağı kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirilen vatandaş köylüler tarafından çıkarılarak sağlık merkezine ulaştırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Obrukta kalan ve köylülerin uğraşı sonucu bulunduğu yerden çıkarılamayan inek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Siirt AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri ve jandarma olay yerine intikal etti. Siirt Özel İdaresine bağlı iş makinesinin desteği ile ekiplerin obruğa genişlik vererek ineği 3 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkararak sahiplerine teslim ettiği kaydedildi.