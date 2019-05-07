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Okul duvarlarını tuvale çevirdiler

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki resim öğretmenleri, Atatürk İlk ve Ortaokulu duvarlarını birbirinden güzel resimlerle renklendirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki resim öğretmenleri, Atatürk İlk ve Ortaokulu duvarlarını birbirinden güzel resimlerle renklendirdi.


İlçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlk ve Ortaokulu'na gelen resim öğretmenleri, okulun duvarlarını eğitici resimlerle süsledi.


Okul Müdürü Ahmet Kılınç, okul duvarlarına resimler çizdiklerini söyledi. Okullarının daha renkli hale geldiğini kaydeden Kılınç, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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