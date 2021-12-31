Okul hırsızları kamera destekleriyle tespit edildi: 2 şüpheli tutuklandı

SİİRT (İHA) – Siirt'te bir okulun atölyesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, bir okulun atölye kısmında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili ekiplerce yapılan saha ve kamera destekli çalışmada şüpheli V.K. ve B.S. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi şahıslar, çıkarıldıkları Adli makamlarca tutuklanarak Batman T tipi cezaevine gönderildi.