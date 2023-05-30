Okulda mahsur kalan güvercin, çalışanlar tarafından kurtarıldı

Siirt’te bir okulda dört gün mahsur kaldığı belirtilen yaralı güvercin, çalışanlar tarafından kurtarıldı.
Siirt'te bir okulda dört gün mahsur kaldığı belirtilen yaralı güvercin, çalışanlar tarafından kurtarıldı.
Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesinde 4 gündür kapalı alanda mahsur kalan güvercini, çalışanlar uzun uğraşlar neticesinde kurtararak doğaya bıraktı. Güvercinin okula 4 gün önce girdiği ve burada kapalı alanda mahsur kaldığını belirten Cemil Beydoğan, “Kendini yüksek pencerelere vura vura yara almış. Şu anda Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi çalışanları olarak 1 saatlik uğraş sonucu kurtardık. Yarasını temizleyip tedavisini yaptık. Kuşu tekrar doğaya bırakacağız” dedi.